Ferroviária foi o único visitante a abrir vantagem nas oitavas de final – Futebol Interior

Araraquara, SP, 27 (AFI) – Os mandantes dominaram os confrontos de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D no final de semana. Dos oito duelos, venceram cinco e empataram dois. O único visitante que abriu vantagem foi a Ferrovíária, que venceu o Esportivo-RS por 2 a 1, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

Único time paulista vivo, a Ferroviária tem a melhor campanha geral, melhor ataque e melhor defesa. Agora, precisa só de um empate para avançar às quartas.

Entre os outros jogos, Atlético-CE e Caxias-RS conquistaram os melhores resultados ao vencerem Paragominas-PA e União-MT, respectivamente, por 2 a 0.

OUTROS EM VANTAGEM!

Outros três venceram por um gol: Campinense-PB bateu o Guarany-CE por 2 a 1, enquanto Uberlândia-MG e América-RN venceram Joinville-SC e Moto Club-MA, respectivamente, por 1 a 0.

TUDO IGUAL

Os únicos confrontos que terminou sem ninguém em vantagem foram 4 de Julho-PI e ABC-RN, que empataram por 1 a 1, e Cianorte-PR e Aparecidense-GO, que ficaram no zero.