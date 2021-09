Ferroviária-SP x Brasiliense-DF – Vale o passaporte para as oitavas! – Futebol Interior

Araraquara, SP, 17 (AFI) – Ferroviária e Brasiliense voltam a se encontrar pelo Campeonato Brasileiro Série D, desta vez no jogo decisivo em busca da vaga às oitavas de final. A partida será realizada neste sábado, às 17h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Como na primeira partida o placar zerado, a decisão está aberta. Quem vencer se classifica. Em caso de empate por qualquer placar, a decisão irá para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor do duelo entre Santo André-SP e Esportivo-RS, que terminou com vitória paulista no primeiro encontro, por 1 a 0.

FERROVIÁRIA

O time comandado pelo técnico Elano ainda não perdeu em seus domínios. O treinador espera manter esta escrita com a conquista da classificação para a próxima fase. Nenhum jogador está suspenso. Quem está à disposição é o zagueiro Guilherme Matos. Já o volante Nando Carandina continua entregue ao departamento médico e será substituído por Ian.

“O jogo tem que ser equilibrado, precisamos estar bem mentalmente. Não adianta estar nervoso, pois isso só atrapalha. Temos que estar ligados para este confronto”, disse Elano.

BRASILIENSE

O Jacaré Brasiliense comandado pelo técnico Luan Carlos não conta mais com os serviços dos meias Didira e Peninha. O primeiro foi para o CRB e o segundo para o futebol árabe. O treinador do time candango conta com o o lateral direito Alex Murici, recém-contratado.

O meia Jorge Henrique retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em contra partida, o volante Ferrugem e o meia Zotti estão no departamento médico.

Luan Carlos, falando à Rádio Esportes Brasília, comentou que: “O futebol é um jogo de detalhes quando se trata de decisão. Devemos estar cientes que a Ferroviária vem com um trabalho mais sólido que o nosso, o Elano está tendo um trabalho muito interessante. Para um jogo desse nós precisamos estar bem atentos e que nosso time tenha comunicação e assim buscarmos nosso objetivo”, disse o comandante do Brasiliense.