Ferroviária vence Esportivo-RS e fica a um empate das quartas – Futebol Interior

A Ferroviária largou com o pé direito nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Mesmo jogando em Bento Gonçalves (RS), o time paulista venceu o Esportivo, por 2 a 1. Nos outros três jogos disputados nesta tarde, foram registradas três vitórias dos mandantes.

PELO EMPATE

Esta vitória fora de casa deu para a Ferroviária uma grande vantagem para chegar às quartas, uma vez que fará o segundo jogo podendo até empatar dentro da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O segundo jogo será disputado dia 3 de outubro (domingo), ás 16 horas.

Os gols saíram no segundo tempo. Glayson e Bruno Leonardo marcaram para o time paulista, enquanto Batista diminuiu para os gaúchos aos 49 minutos, portanto, já nos acréscimos.

OUTROS JOGOS

Em Horizonte (CE), o Atlético-CE fez 2 a 0 em cima do Paragominas-PA, mesmo placar para o Caxias em cima do União Rondonópolis-MT. Os vitoriosos podem perder na volta por até um gol de diferença. Os perdedores terão que devolver o placar e definir a vaga nos pênaltis ou vencer por três gols de diferença.

No estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o Campinense ganhou por 2 a 1 do Guarany de Sobral-CE. No segundo jogo, no interior do Ceará, o Campinense vai poder até empatar para avançar de fase.

A RODADA

Mais quatro jogos fecham a rodada neste domingo. Todas as fases de mata-mata serão disputadas em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que definirá os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS OITAVAS:

SÁBADO

Atlético-CE 2 x 0 Paragominas-PA

Esportivo-RS 1 x 2 Ferroviária

Campinense-PB 2 x 1 Guarany de Sobral-CE

Caxias-RS 2 x 0 União-MT

DOMINGO

15h

4 de Julho-PI x ABC-RN

16h

Uberlândia-MG x Joinville-SC

Cianorte-PR x Aparecidense-GO

América-RN x Moto Club-MA