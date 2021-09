Ferroviário acerta com velho conhecido para a vaga de Francisco Diá – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – Dois dias após o pedido de demissão de Francisco Diá, a diretoria do Ferroviário anunciou seu novo técnico para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do velho conhecido Anderson Batatais.

Com passagens por Atlético-GO, Corinthians e América-MG, Anderson Batatais comandou o Ferrão no Campeonato Cearense de 2020. Além dele, o Ferroviário acertou com o auxiliar Caé Cunha, com o preparador físico Zé Mário, com o analista de desempenho Filipe Rayol, e o preparador de goleiros Tinho.

LEMBRA DELE?

Como jogador, Anderson Batatais foi capitão do Paulista, campeão da Copa do Brasil em 2005. Aos 48 anos, ele ainda foi também auxiliar técnico no Vitória, Santos e Ceará, onde chegou a assumir o comando da equipe principal.

Sem vencer há sete jogos, o Tubarão da Barra está na sexta posição, com 20 pontos e fará mais três jogos na competição. Vai pegar o Paysandu (C), Manaus (F) e Floresta (C). O último integrante do G4 é o Volta Redonda-RJ com 22 pontos.

Conheça a nova comissão técnica coral:

Técnico: Anderson Batatais

Auxiliar técnico: Caé Cunha

Preparador físico: Zé Mário Campeiz

Preparador de goleiros: Tinho

Analista de desempenho: Filipe Rayol