Ferroviário-CE 0 x 1 Floresta-CE – No clássico cearense, Verdão leva a melhor e escapa da queda – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 25 (AFI) – Em um duelo emocionante, o Floresta-CE garantiu a sua permanência na Série C ao vencer o conterrâneo Ferroviário-CE. No Estádio Vovozão, em Fortaleza-CE, os clubes fizeram um duelo franco e o Lobo da Vila levou a melhor: 1 a 0. Com o resultado, ambos estão eliminados, mas permanecem na Série C.

DEU LOBO!

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Floresta-CE começou o duelo se impondo sobre o Ferroviário-CE. Precisando de um empate para permanecer na Série C, o Lobo da Vila não queria dar margens ao azar. Com isso, foi premiado e abriu o placar ainda na primeira etapa: aos 40, Elielton mandou para as redes e definiu o placar.

Na volta dos vestiários, o panorama mudou e o Tricolor partiu para cima. Com baixa efetividade, porém, os mandantes tinham dificuldades para invadir a área visitante e chegar ao gol de empate. Com isso, o tempo ia passando e o placar não era alterado. Com isso, o Verdão da Vila Manuel Sátiro apenas esperou o apito soar para comemorar a permanência na terceira divisão.

ELIMINADOS

Com o resultado, Ferroviário-CE e Floresta-CE estão eliminados da Série C. Com isso, ambos os times, agora, se voltam a planejar o ano de 2022. Ainda em 2021, porém, os cearenses terão a disputa da fase preliminar da Copa do Nordeste e da Copa Fares Lopes. Em 2022, ambos disputarão o estadual e a Série C. O Tubarão também terá a disputa da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA FALTANDO SUBSTITUIÇÕES E AMARELOS