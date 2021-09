Ferroviário-CE 5 x 1 Paysandu-PA – Ferrão é melhor nos dois tempos, não dá chances e atropela – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – Nesta tarde de segunda-feira, um confronto solitário encerrou a 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário, que estava há cinco jogos sem vencer, finalmente desencantou e em tarde inspirada de todo o coletivo, atropelou o Paysandu por 5 a 1, em casa, na Cidade Vozão. Com a derrota, o Papão teve a sequência invicta de quatro jogos interrompida.

O triunfo veio na hora certa. Há duas rodadas do fim, o time agora ocupa a quinta colocação do Grupo A com 23 pontos. Enquanto que o Paysandu perdeu a chance assumir a liderança e segue em segundo, com 24.

O JOGO

O jogo começou e foi basicamente um período de um time só. Com apenas cinco minutos o Ferroviário abriu o placar. Mauri tentou o passe para Lázaro, Victor Sallinas tentou afastar e a bola volta para Mauri, que bateu no canto direito de Victor Souza. O Ferrão continuou indo para cima e ampliou cinco minutos mais tarde. Emerson Souza lançou para Edson Caríus, que venceu Victor Sallinas e bateu na saída de Victor Souza. O Papão conseguiu responder somente aos 26. Leandro Silva, após cruzamento, quase fez de cabeça.

Pouco tempo depois, aos 32, Jhonnatan arriscou de longe e Rafael deu rebote nos pés de Thiago Santos, que dominou, fintou e caiu. Na sequência, Marino foi acionado dentro da área e cabeceou, sozinho, para fora. Jogadores do Paysandu ficaram pedindo pênalti. Porém, foi no melhor momento que a equipe vivia no jogo que veio mais um golpe. Berguinho cruzou e Mauri subiu mais que todo mundo para marcar o segundo dele no jogo e o terceiro do Ferroviário.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, os papéis se inverteram. Logo aos seis minutos, pênalti para o Papão. Leandro Silva foi para cima, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro apontou para a marca da cal. Depois do gol, aos poucos, o Ferrão foi se encontrando no jogo e dominou a partida novamente. Aos 22, Dioguinho cruzou na cabeça de Vitão, para virar goleada. O Paysandu até teve mais uma chegada, mas nada muito perigoso.

E quando parecia que o jogo já estava resolvido, os donos da casa fizeram mais um. Dioguinho fez boa jogada individual, driblou Ratinho e cruzou para área. Thiago Aperibé apareceu dentro da área para ampliar o massacre no apagar das luzes, aos 47.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Ferrão visita o Manaus, às 18h, no domingo. Já o Papão joga às 17, contra o Altos, no sábado.