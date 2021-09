Ferroviário-CE x Floresta-CE – Ferrão reencontra ‘amaldiçoado’ Vovozão para se consagrar – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – A tarde de sábado pode ser não só de alegria como de alívio para o Ferrovíario-CE. O time enfrenta o Floresta-CE, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série C, às 17 horas, no palco onde uma maldição se iniciou: o Vovozão. O Ferrão ainda na briga pela classificação, precisa de “sorte” para avançar.

O Ferroviário é o quinto colocado com 24 pontos. Dois atrás de Botafogo-PB e Manaus-AM e três do Tombense-MG. O Floresta, tranquilo e garantido na próxima Série C, é o sétimo com 21.

QUEBRAR A MALDIÇÃO?

O Ferroviário fechou o primeiro turno, contra o próprio Floresta, com um empate em 1 a 1. A campanha de quatro vitórias, três empates e duas derrotas era uma das melhores no Grupo A e o Ferrão marcava presença no G4.

Durante a partida, no Vovozão, o time foi amaldiçoado e passou por dificuldades. Em oito jogos, foram seis igualdades. O Ferroviário só ganhou uma. O desempenho, claramente, afetou a posição na tabela e, por isso, o Ferrão não depende apenas de si.

Além dos três pontos, o time precisa que Manaus ou Botafogo percam. Se ambos empatarem, a disputa é apenas com o Belo e no saldo de gols – Manaus soma mais vitórias. No momento a desvantagem do Ferroviário é de três. O Tombense até entra na discussão, mas a distância no saldo de gols é de seis, no momento.

O interessante é que, em uma possível classificação, o palco será o mesmo e sombrio Vovozão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Anderson Batatais tem boa notícia. O volante Emerson Souza retorna, após cumprir suspensão no empate em 1 a 1 com o Manaus. A titularidade, porém, não é garantida. Ele disputa a posição com Wesley Dias. No mais, o Ferroviário não deve mudar.

Leston Júnior tem uma má notícia. O lateral-esquerdo Fábio Alves foi expulso na igualdade também em 1 a 1 com o Volta Redonda. O comandante, então, tende a mandar Alisson a campo. Assim como Anderson, provavelmente, a única mudança.