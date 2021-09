Ferroviário-CE x Paysandu-PA – Ferroviário estreia técnico para reagir, enquanto Papão busca a liderança – Futebol Interior

Itaitinga, CE, 12 (AFI) – O fechamento da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente duas realidades e dois objetivos distintos. Enquanto o Ferroviário quer se distanciar da zona de rebaixamento para depois sonhar com a vaga, enquanto o Paysandu busca praticamente selar sua vaga para a próxima fase e terminar a rodada na liderança do Grupo A.

O Ferroviário, que estreia o técnico Anderson Batatais, é o sétimo colocado com 20 pontos. Se vencer continua sonhado com a vaga, se perder a ameaça do rebaixamento continua, já que está três pontos distante do G4 e cinco da zona de rebaixamento.

Para isso, o time cearense precisa voltar a vencer. São sete jogos sem vencer na Série C. A última vitória aconteceu no dia 18 de julho, pela oitava rodada, sobre o Manaus por 1 a 0.

O Paysandu é o segundo do Grupo 1, com 24 pontos. Se vencer assume a liderança. O Papão está há quatro jogos invicto e vem de vitória sobre o Santa Cruz.

Ferroviário precisa vencer

TÉCNICO ESTREIA

O técnico Anderson Batatais, que estava como auxiliar de Vágner Mancini no América-MG, chegou essa semana para substituir Francisco Diá. Ele traçou metas para serem cumpridas pelo Ferroviário nesta reta final de competição.

“Temos que viver dia a dia. Precisamos viver o Paysandu com intensidade, trabalhar em cima deste jogo. Sei que temos três jogos, mas precisamos planejar o Paysandu. Se não vencermos, fica quase impossível uma classificação. O futebol não dá tempo de planejar muito a frente, se não você cai em um buraco”.

Roberto Fonseca tem desfalques

PAPÃO

O técnico Roberto Fonseca confirmou as estreias do meia-atacante Willian Fazendinha e o atacante Tcharlles na partida desta segunda-feira. Os dois ainda não sabem se entram de titular ou no decorrer do jogo.

“Com a chegada desses atletas, aumentaram nossas opções. Isso é bom, porque aumenta também a concorrência interna e faz com que a qualidade acabe sobressaindo no geral do Paysandu. Eles estão prontos”, explica Roberto Fonseca.

Os volantes Paulinho e Paulo Roberto vão cumprir suspensão e estão fora. O meia-atacante Marlon, com uma lesão no joelho esquerdo, e o atacante Rafael Grampola, lesionado na coxa direita, não viajaram com o restante da delegação. O atacante Rildo, desfalque contra o Santa Cruz, está recuperado e pode jogar.