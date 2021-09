Festa nas arquibancadas! Após reunião, CBF confirma presença de público na segunda fase da Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 – O Campeonato Brasileiro da Série C terá presença de torcida nos estádios a partir da segunda fase, que começa neste sábado (02). A decisão foi tomada em reunião realizada pela CBF, nesta terça-feira (28), com os participantes da competição e presidentes das federações estaduais envolvidas.

A quantidade de torcedores em cada jogo dependerá do percentual autorizado pelas autoridades sanitárias locais. O documento oficial com esta medida será publicado, até o fim desta tarde, pela Diretoria de Competições da CBF (DCO-CBF).

No encontro promovido nesta terça, a CBF também comunicou aos 20 clubes da Série C que fará o aporte de R$ 200 mil a cada agremiação participante da competição como forma de auxílio para o enfrentamento do cenário difícil, ainda latente, da pandemia. O anúncio foi feito pelo Presidente Interino da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ele ressaltou que o repasse atende a uma reivindicação dos clubes ao longo do campeonato.

“Estamos sempre em sintonia com a realidade do futebol brasileiro e as necessidades dos nossos clubes e federações. O objetivo é procurar solução para os problemas demandados e dar atenção aos relatos de todos. Esse passo dado hoje é importante na direção da retomada, com presença de público na Segunda Fase e o repasse dessa verba a todos os clubes”, disse Ednaldo.

Além dos presidentes dos clubes e das federações estaduais, participaram da reunião o Secretário-Geral da CBF, Eduardo Zebini; os Vice-Presidentes Antônio Aquino, Castellar Modesto Guimarães Neto, Fernando Sarney, Francisco Novelletto, Gustavo Feijó e Marcus Vicente; o Vice-Presidente Jurídico, Carlos Eugenio Lopes; e os diretores de Competições, Manoel Flores; Financeiro, Gilnei Botrel; Jurídico, Luiz Felipe Santoro; e de Patrimônio, Oswaldo Gentille.