Festival da Farofa é realizado no Centro Histórico de Salvador

O Restaurante Senac Pelourinho recebe a partir desta quinta-feira (23), o Festival da Farofa. Esse prato, que é um dos alimentos mais requisitados e festejados em toda mesa brasileira, ficará disponível para os clientes em seu buffet típico. Ao todo, serão farofas de 9 estados do nordeste e do Espírito Santo. O valor por pessoa é de R$ 74,90.

De Alagoas vem a farofa com colorau, da Bahia a farofa com maturi e dendê, do Ceará a farofa de caju. Espírito Santo vai trazer a farofa capixaba, do Maranhão vem a farofa com lâminas de coco e da Paraíba a farofa d’água. Pernambuco traz a farofa bolão, Piauí a paçoca com carne de sol, Rio Grande do Norte com a farofa yumuru war e Sergipe vai mostrar sua farofa de cuscuz com carne de sol. Um verdadeiro tour de dar água na boca, cheio de sabor, cor e perfume.