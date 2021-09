Festival Hacktudo 2021 terá mais de 70 mil reais em prêmio; veja como se inscrever

O Festival Hacktudo abriu as inscrições gratuitas para a sua edição de 2021. O festival conta com hackathons e neste ano terá corrida de drones. As incrições podem ser realizadas no site do Hacktudo e ficarão abertas até o dia 27 de setembro, próxima segunda-feira.

A premiação dos hackathons será de mais 70 mil reais, enquanto os vencedores da corrida de drones, que acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, receberão 10 mil reais em premiações. As maratonas de programação serão virtuais, entre os dias 15 e 24 de outubro, com prioridade para grupos que tenham metade dos componentes mulheres. As inscrições para a corrida de drones também será online

A quinta edição do Festival Hacktudo oferece três opções de hackathons. Indicados para diferentes públicos — que vão desde os estudantes de Ensino Médio a profissionais que já atuam no mercado de trabalho — o objetivo é criar soluções para diferentes temas, buscando provar que é possível unir inventividade e diversão para contribuir com a sociedade.

O Gamethon Clear é uma das novidades desta edição. Voltado para o desenvolvimento de jogos, é aberto para todos que têm interesse em se especializar no setor. Com o tema “Educação Financeira” como desafio, o Gamethon Clear tem o objetivo de desenvolver soluções criativas e democráticas para quem deseja investir na Bolsa de Valores. Os times vencedores nesta categoria receberão R$20 mil em prêmios.

Sucesso na edição anterior, os participantes da Hackathon OLX Brasil — que podem ser estudantes universitários de todo o Brasil — deverão desenvolver projetos para desafios relacionados ao tema “Venda e consumo inteligente e sustentável em larga escala”. Os melhores times concorrerão a um prêmio de R$16 mil reais em créditos na carteira digital e o estudante com melhor performance fará um summer job na plataforma OLX.

Voltado para profissionais já atuantes no mercado, o Hackathon BNY Mellon irá trabalhar o tema “Open Banking” e terá R$35 mil em premiações aos times vencedores. Além disso, a melhor performance individual ganhará um contrato temporário de três meses no BNY Mellon.



Cada categoria de hackathon terá 30 equipes — com até quatro pessoas — e que serão avaliadas por especialistas. Para esse ano, o Festival Hacktudo investe em uma ação afirmativa: a prioridade das inscrições será por equipes que tenham equidade de gênero.

“Temos o objetivo de fomentar a participação das mulheres no mercado de tecnologia, por isso, a prioridade nas inscrições das diferentes categorias de hackathons é por equipes formadas com, pelos menos, 50% de mulheres”, diz Miguel Colker, um dos realizadores do Hacktudo

Corrida de drones

Depois de uma versão transmitida em uma websérie em 2020, a corrida de drones ou a HackDrones volta a ser presencial em 2021. Serão selecionados 16 pilotos — que podem ser de qualquer região do país — e que irão concorrer a R$10 mil reais em premiações.

O cenário da disputa, mais uma vez, será no circuito da Cidade das Artes, na cidade do Rio de Janeiro, que é considerado intermediário. Para participar, os pilotos devem possuir habilidades para realizar voos de drones passando por obstáculos utilizados nas corridas. No momento da inscrição, os participantes deverão enviar um vídeo demonstrativo, link do Youtube, Instagram ou Vímeo.

