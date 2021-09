Decom PMP com Assessoria Ufal

A 12ª edição do Festival Internacional de Música de Penedo está com inscrições abertas até o próximo dia 30 de setembro, oportunidade para aprendizado e troca de informações entre pesquisadores, estudantes, músicos amadores/profissionais e amantes da arte.

O evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e diversos parceiros será realizado no período de 13 a 16 de outubro, com programação on-line e presencial, respeitando as normas de controle sanitário relacionado com a pandemia de Covid-19.

As ações desenvolvidas pela Prefeitura de Penedo para combater o coronavírus renderam ao município o selo de destino seguro para o turismo, certificação entregue ao prefeito Ronaldo Lopes neste início de semana.

O Festival Internacional de Música já faz parte do calendário anual de eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), pasta administrada por Aliny Costa, gestora que participa efetivamente da organização do festival que este ano inaugura um laboratório de pesquisa musical em Penedo.

Estimular o conhecimento e a produção científica sobre música resultou na criação do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe), instituição organizadora do evento coordenado por Marcos Moreira, professor do curso de licenciatura em Música da Ufal.

“O Festival é realizado há 12 anos. A partir de 2018, o Centro de Musicologia foi registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, agora, conta com uma sala própria para desenvolver mais atividades. Estaremos lançando cinco livros, resultados de pesquisas científicas, nesta edição do Festival”, ressalta o professor para a assessoria da Ufal.

Além de divulgar a produção científica, o Festival de Música de Penedo é um grande evento cultural para Alagoas. “Serão dez concertos transmitidos pelo canal YouTube e seis apresentações presenciais. Vão acontecer desfiles de bandas pelas ruas da cidade, além de palestras e conferências. O festival vai atrair público para Penedo, além de alcançar mais de 260 cidades pelas redes sociais, numa plataforma com a participação de mais de 50 professores”, detalhou Moreira.

Marcos Moreira informa ainda que serão ofertadas 25 vagas por curso presencial e 30 vagas por curso on-line, alcançando cerca de 400 participantes. “Serão 10 horas de atividades on-line. Estimamos que em torno de 1,2 mil certificados serão expedidos no final do evento. É um dos maiores eventos educacionais gratuitos do Brasil”, afirma o coordenador do Festival Internacional de Música de Penedo.

Veja toda a programação no portal do Centro de Musicologia de Penedo