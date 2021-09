FGTS permite saques ainda em 2021: Veja como sacar e o calendário

O saque-aniversário permite que o titular saque anualmente uma parcela do seu saldo disponível no FGTS a partir do mês de seu aniversário.





Trabalhadores ainda podem sacar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) este ano. Para isso, será necessário aderir a modalidade do saque-aniversário e ter nascido entre os meses de setembro e dezembro. O saque-aniversário permite que o titular saque anualmente uma parcela do seu saldo disponível no FGTS a partir do mês de seu aniversário. O período de resgate vai até o último dia útil do segundo mês subsequente. Atualmente, a modalidade está contemplando os cidadãos que optaram pelo saque que nasceram no mês de julho, agosto e setembro. Para aderir a modalidade, o trabalhador precisa realizar o procedimento dentro do mês de ser aniversário. Neste sentido, caso o período já tenha sido encerrado, o sujeito terá a solicitação apenas no próximo ano. Vale ressaltar que quem opta pelo saque-aniversário perde o direito ao saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa. Valor do saque-aniversário O valor do saque-aniversário pode variar de trabalhador para trabalhador. A Caixa Econômica Federal considera a quantia a ser distribuída conforme o saldo disponível nas contas do fundo mais uma parcela adicional fixa. Confira a tabela a seguir: Valor do saldo (em R$) % do saldo que pode ser sacado Parcela adicional fixa Saque total no piso da faixa Saque total no topo da faixa Até R$ 500 50% 0 —– R$ 250 De R$ 500,01 a R$ 1.000 40% R$ 50 R$ 250 R$ 450 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 30% R$ 150 R$ 450 R$ 1.650 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 20% R$ 650 R$ 1.650 R$ 2.650 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 15% R$ 1.150 R$ 2.650 R$ 3.400 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 10% R$ 1.900 R$ 3.400 R$ 3.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900 R$ 3.900 ilimitado Você Pode Gostar Também: Como consultar o saldo? O trabalhador pode realizar a consulta pessoalmente, pela internet ou pelo telefone. Veja os canais de atendimento abaixo: Site ;

; Internet banking Caixa;

Agências da Caixa;

SMS ou e-mail (cadastrando o celular e o e-mail); e

SMS ou e-mail (cadastrando o celular e o e-mail); e

Telefone 0800-7260207. Calendário do saque-aniversário 2021 Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022