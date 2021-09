Fhinck recruta mulheres na área de TI

A Fhinck, que oferece soluções que auxiliam empresas a fazer mais com menos, está com as isncrições para o programa “The Fhincker Way” abertas. A startup brasileira que atua com foco na análise das tarefas realizadas por cada profissional, assim como suas rotinas, processos e interação entre os sistemas, busca profissionais para compor seu time e, claro, ajudar a transformar a vida de seus clientes.

A primeira edição do programa de desenvolvimento reúne dez vagas e tem como objetivo a contratação e capacitação de mulheres para atuação na área de tecnologia, mais especificamente com análise de dados e indicadores e para trabalhar remotamente.

Com duração de dois anos, a iniciativa não exige nenhuma habilidade técnica ou graduação. Para se inscrever, basta ser mulher, ter mais de 18 anos e uma boa comunicação.

A iniciativa visa trazer inclusão e representatividade para o público feminino e superar o desafio da disparidade entre homens e mulheres no mercado de tecnologia. Assim, as selecionadas serão contratadas e terão a oportunidade de transitar durante dois anos entre as áreas de Tech, Data, X-People, Marketing, Finanças e Operações. Elas também terão acesso a conteúdos e cursos técnicos de habilidades digitais, programação, ciência de dados, soft skills e negócios, curso de idioma e mentoria com um time forte de mulheres que são referências das áreas de Tech e Data.

Além disso, ao final do programa, as profissionais serão direcionadas para as áreas que apresentarem mais afinidade e trabalharão focadas em análise de dados, focando inicialmente em indicadores de performance.

As contratadas receberão remuneração compatível e terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, auxílio home office, auxílio psicólogo, auxílio nutricional, plano de estudos via Coursera, entre outros.

Como se candidatar

As interessadas deverão acessar o site https://fhinck.com/programa-de-aceleracao-carreira/ para cadastrar o currículo e participar da seleção.