Ficou mais barato para consertar iPhones e iPads no Brasil

Junto do anúncio da nova linha iPhone 13, a Apple também reduziu os preços dos modelos iPhone 12 e iPhone 11. Além disso, a empresa da maçã também abaixou os preços dos reparos dos seus smartphones e iPads. Atenção: os preços só valem para as assistências técnicas autorizadas da Apple em São Paulo (Morumbi Shopping) e Rio de Janeiro (Village Mall).

As trocas de baterias estão custando R$ 559 para iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 mini. Enquanto agora custará R$ 399 para trocar a bateria dos iPhone SE (2ª geração), iPhone SE,

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, e todos os outros modelos qualificados.

Para os iPads, o preço da troca de bateria, para todos os produtos qualificados, é de R$ 899.

Confira a lista dos novos preços. A primeira traz os preços de reparos das telas dos iPhones, a segunda traz os preços para iPads.

Novos preços de reparo da tela de iPhones (fora da garantia)

iPhone 12 Pro Max R$ 2.479

iPhone 12 Pro R$ 2.099

iPhone 12 R$ 2.099

iPhone 12 mini R$ 1.729

iPhone 11 Pro Max R$ 2.479

iPhone 11 Pro R$ 2.099

iPhone 11 R$ 1.509

iPhone XS Max R$ 2.479

iPhone XS R$ 2.099

iPhone X R$ 2.099

iPhone XR R$ 1.509

iPhone 8 Plus R$ 1.279

iPhone 8 R$ 1.119

iPhone 7 Plus R$ 1.279

iPhone 7 R$ 1.119

iPhone 6s Plus R$ 1.279

iPhone 6s R$ 1.119

iPhone 6 Plu sR$ 1.119

iPhone 6 R$ 969

iPhone SE (2ª geração) R$ 969

iPhone SE R$ 969

iPhone 5s R$ 969

Novos preços de reparo da tela de iPads (fora da garantia)

iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração) Wi-Fi R$ 1.539

iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração) Wi-Fi + Cellular R$ 1.539

iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração) R$ 1.539

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração) R$ 1.539

iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração) R$ 1.539

iPad Pro de 12,9 polegadas R$ 1.539

iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração) Wi-Fi R$ 1.409

iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração) Wi-Fi + Cellular R$ 1.409

iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração) R$ 1.409

iPad Pro de 11 polegadas R$ 1.409

iPad Pro (10,5 polegadas) R$ 1.409

iPad Pro de 9,7 polegadas R$ 1.259

iPad mini 5 R$ 1.039

iPad mini 4 R$ 1.039

iPad mini 3 R$ 1.039

iPad mini 2R$ 1.039

iPad mini R$ 1.039

iPad Air 4 R$ 1.259

iPad Air 3 R$ 1.259

iPad Air 2 R$ 1.259

iPad Air 9 R$ 1.259

iPad 8ª geração R$ 1.259

iPad 7ª geração R$ 1.259

iPad 6ª geração R$ 1.259

iPad (5ª geração R$ 1.259

iPad (4ª geração) R$ 1.259

Via: MacMagazine Fonte: Apple, Apple