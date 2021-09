Fundada em 1985 por médicos professores integrantes do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a FIDI oferece vagas em São Paulo para diferentes funções e áreas. A fundação privada sem fins lucrativos, que reinveste 100% de seus recursos em assistência médica à população brasileira, por meio do desenvolvimento de soluções de diagnóstico por imagem, realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão médico-científica, ações sociais e filantrópicas, está em busca de médicos radiologistas e ultrassonografistas.

Atualmente com 1.910 colaboradores e um corpo técnico formado por mais de 500 médicos, a FIDI está presente em unidades de saúde nos estados de São Paulo e Goiás, sendo considerada a maior prestadora de serviços de diagnóstico por imagem do SUS, com aproximadamente 5 milhões de exames por ano.

Para ampliar seus serviços, a empresa recruta profissionais com disponibilidade para atuarem em suas unidades da rede pública da cidade de São Paulo. É importante notar que para estas funções o regime de contratação é por pessoa jurídica, sendo necessário ter CNPJ.

Além das posições já mencionadas, há chances para Agente Administrativo, Analista de Projetos de Inovação e Novos Produtos, Analista Júnior Sistemas de Informática, Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, Técnico (a) em Radiologia, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e mais informações podem ser obtidas diretamente no site da fundação. Todas as oportunidades são para início imediato.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão enviar currículo para supervisaomedica@fidi.org.br ou se candidatar pelo https://fidi.gupy.io/, onde também está disponível a lista completa de oportunidades abertas.