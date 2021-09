Figueirense 2 x 1 Criciúma – Já classificado para a próxima fase, Tigre é superado pelo Figueira – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 25 (AFI) – Com o futuro dos times já definidos na sequência do ano, o Figueirense recebeu o Criciúma, no Orlando Scarpelli, em jogo pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Com um primeiro tempo movimentado, Furacão se despede da competição com vitória por 2 a 1.

Com a vitória, o Figueirense se despede da competição em 5° lugar, apenas um ponto do rival, Criciúma, que terminou em 4° lugar, e garantiu sua vaga na próxima fase. O Tigre estará no Grupo 1 junto com, Ituano, Paysandu e Botafogo-PB.

VEJA OS GOLS

O JOGO

Eliminado na competição, o Figueirense quis se despedir de grande forma. E começou jogando melhor, tendo a primeira chance do jogo logo aos 4 minutos. Guilherme Garré levantou a bola na área, e Bruno Paraíba cabeceou bem, mas Alisson faz grande defesa e salva o Criciúma.

O Furacão continuou pressionando, tendo mais uma boa chance aos 15 minutos, com Bruno Paraíba, novamente. Até que aos 30 minutos, Bruno Paraíba, finalmente balançou as redes. Em boa cobrança de pênalti, ele conseguiu vencer o goleiro Alisson, abrindo o placar.

Aos 36 minutos, o time de Paulo Baier, teve sua primeira boa chance no jogo, também de pênalti, mas Jessé, desperdiçou a cobrança, chutando para fora. E o Figueirense que estava com o seu centroavante inspirado, teve mais uma chance, e não desperdiçou, ampliando o placar no fim do primeiro tempo. Com um belo passe de Paraíba, Rodrigo Bassani chutou no canto fazendo 2 a 0.

Voltando mais ligado no jogo após o intervalo, o Tigre, diminuiu a diferença aos 8 minutos com Dudu Figueiredo. Após o gol marcado, o Criciúma mesmo jogando fora de casa, aumentou a pressão, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol adversário.

Os visitantes só levaram perigo ao gol do Figueirense aos 33 minutos. Varolo finaliza para o gol e obriga a defesa de Vitor Caetano.