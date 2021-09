Figueirense comunica saída de lateral, quinto a deixar o clube após eliminação – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 25 (AFI) – O lateral-direito André Krobel não defende mais o Figueirense. Antes da última rodada do Campeonato Brasileiro Série C, o clube comunicou a saída do jogador, que retorna ao Tombense-MG.

André deixa o clube alvinegro após 15 jogos. Com isso, a lista de jogadores que deixaram o Figueirense chega a cinco nomes.

O lateral Renan Luís, o volante João Paulo e os atacantes Diego Tavares e Roberto pediram rescisão.

Sem chances de avançar na Série C, o Figueirense faz a última rodada da primeira fase neste sábado, às 17h, no clássico diante do Criciúma, no Orlando Scarpelli.

CONFIRA O COMUNICADO DO FIGUEIRENSE

“O Departamento de Futebol do Figueirense informa que o atleta André Krobel (lateral direito), emprestado ao Figueirense para a disputa do Campeonato Brasileiro, retornou ao seu clube de origem.

O Figueirense agradece pela dedicação com a camisa alvinegra e deseja sucesso ao atleta na sequência de sua carreira”.