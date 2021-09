Figueirense devolve volante ao Sport e chega a sete baixas no elenco após eliminação na Série C – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 29 (AFI) – Após a eliminação precoce ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueirense vem passando por um processo de reformulação em seu elenco nos últimos dias e nesta quarta-feira (29) comunicou mais uma baixa. Trata-se do volante Alê Santos, que irá retornar ao Sport, já que seu contrato de empréstimo chegou ao fim.

“O Departamento de Futebol do Figueirense informa que o atleta Alê Santos não faz mais parte do elenco alvinegro. Ele retornou ao seu clube de origem, após cumprir o contrato de empréstimo. O Figueirense agradece pela dedicação com a camisa alvinegra e deseja sucesso ao atleta na sequência de sua carreira”, postou o clube em sua página oficial.

Alê Santos estava atuando no Figueirense desde fevereiro e desde então fez 16 jogos e marcou um gol, mas perdeu espaço e sequer entrou em campo pela Série C. Jogou partidas da Copa do Brasil, Brasileiro de Aspirantes e Campeonato Catarinense.

O volante é o sétimo jogador a deixar o Figueirense. Antes dele, foram desligados: os laterais Eltinho, André Krobel e Renan Luís, o volante João Paulo e os atacantes Diego Tavares e Roberto.

Sem conseguir a classificação à segunda fase da Série C, o Figueirense só tem pela frente a Copa Santa Catarina, onde se encontra na terceira colocação, com quatro pontos em duas partidas. No domingo (03), o time alvinegro recebe o Joinville, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina.