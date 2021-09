Figueirense-SC 1 x 2 Ituano-SP – Galo de Itu vence fora de casa e encaminha classificação – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 06 (AFI) – O Ituano deu um passo muito importante rumo à classificação no Campeonato Brasileiro Série C. O time paulista foi até Florianópolis (SC), pela 15ª rodada, e impôs a primeira derrota do Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli. Com gols de Bruno Lima e Lucas Nathan, venceu por 2 a 1. Mirandinha, já no fim, descontou para os catarinenses.

Com o resultado, o Ituano chegou a 28 pontos na terceira colocação do Grupo B. O quinto colocado é o Botafogo, que tem 20 e só pode chegar a 29. Com a derrota, o Figueirense segue com 20 pontos, em sexto lugar. O resultado confirma a classificação dos líderes Ypiranga-RS e Novorizontino, que somam 30 pontos.

FIGUEIRA COMEÇA MELHOR

Jogando em casa, o Figueirense exerceu pressão nos primeiros minutos. Logo aos nove minutos, Andrew roubou a bola e tocou para Garré, que chutou por cima. Aos 20, Bruno Paraíba desviou cobrança de falta de cabeça, mas também para fora.

Aos poucos, o Ituano equilibrou o jogo e dominou na parte final. Aos 32, teve grande chance com chute de Diego Tavares, mas o goleiro Rodolfo salvou o Figueirense.

Aos 35, Fernandinho saiu na frente do goleiro e chutou duas vezes, ambas defendidas, mas a arbitragem já marcava impedimento. Tiago Marques também tentou de cabeça antes do intervalo, mas Rodolfo defendeu de novo.

CHANCES NO SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Ituano chegou primeiro com Gerson Magrão, mas o goleiro espalmou. O Figueirense respondeu com Oberdan, mas o chute foi para fora.

Aos 14, o time da casa chegou com muito perigo. Após cruzamento na área, Everton ajeitou para Bruno Paraíba. De frente para o gol, ele chutou de primeira, mas não acertou o alvo.

DOIS GOLS EM DOIS MINUTOS

Até que aos 28 minutos, o Ituano decidiu a partida em duas bolas paradas. Após cobrança de escanteio, Bruno Lima cabeceou bem, em direção ao chão, e abriu o placar. Apenas dois minutos depois, após cobrança de falta e desvio de Lucas Dias, Lucas Nathan apareceu para completar.

O Figueirense descontou com Mirandinha aos 37 minutos. Roberto fez boa jogada e cruzou para o companheiro completar. Apesar disso, a reação parou por aí e o Ituano confirmou mais três pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (11) pela 16ª rodada. Às 11h, o Figueirense visita o São José no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 15h, o Ituano faz um duelo paulista com o Oeste, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP).