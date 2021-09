Figueirense-SC x Criciúma-SC – Classificado, Tigre faz clássico catarinense de olho em vantagens na sequência da Série C – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – Com o Grupo B totalmente definido com os quatro classificados e os dois rebaixados já certos, a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que será disputada de forma completa neste sábado (25), às 17h, irá apenas definir as posições entre os times no G4. Focado em terminar na melhor colocação possível, para ter vantagens na sequência da competição, o Criciúma terá um clássico catarinense pela frente. Fora de casa, o Tigre visita o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Sem chances de classificação desde a rodada passada, os donos da casa vão apenas cumprir tabela. Em 17 jogos, somou 26 pontos com um retrospecto de sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Já o Criciúma, que atualmente aparece em quarto com 30, tenta terminar na vice-liderança da chave, para isso dependerá de uma combinação de resultados. Atualmente, o segundo colocado é o Ituano com 32. O Novorizontino com 36 é o líder.

FIGUEIRENSE

Depois da eliminação, o Figueirense já começou a passar por um processo de reformulação e teve quatro baixas em seu elenco nesta semana. São eles: o lateral-esquerdo Renan Luis, o volante Roberto e os atacantes Diego Tavares e Roberto, que acertaram com outros clubes e não fazem mais parte do grupo alvinegro. Por isso, o técnico Jorginho vai ser obrigado a promover mudanças.

“As baixas vão acontecer mesmo, não temos o que fazer. Mas, apesar das baixas, vamos tentar busca um bom resultado neste clássico para terminarmos essa Série C de forma digna. Depois disso, passamos a focar de vez na Copa Santa Catarina”, disse o comandante.

CRICIÚMA

Para o duelo, o técnico Paulo Baier deve aproveitar para poupar alguns jogadores, alguns por cansaço e outros que estão pendurados pelo terceiro cartão amarelo, já que na segunda fase os cartões serão zerados. Mesmo assim, ninguém esconde que o Criciúma está focado em um bom resultado neste clássico.

“Independente de quem jogar, é um clássico. Por isso temos que ganhar, mesmo sendo fora de casa. Respeitamos demais o Figueirense, pela sua importância no futebol do nosso estado, mas nosso foco é a vitória e vamos fazer de tudo para isso”, disse Luciano Almeida, auxiliar técnico da equipe ainda fazendo mistério sobre a escalação.

Ao todo, dez jogadores estão com dois cartões amarelos na Série C: Alemão Teixeira, Arlison, Dudu Figueiredo, Dudu Vieira, Eduardo, Gustavo, Henan, Hygor, Jessé e Silvinho. Já Henan está suspenso por ter sido expulso no jogo passado. Por isso, alguns jogadores que vem se destacando na Copa Santa Catarina – campeonato estadual que está sendo disputado de forma simultânea com a Série C – devem ganhar as chances de atuar.