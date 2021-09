Figueirense-SC x Ituano-SP – Figueira ainda sonha, enquanto Galo quer se aproximar da vaga – Futebol Interior

Itu, SP, 5 (AFI) – No encerramento da 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Figueirense-SC e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira. O jogo está marcado para as 20h e será disputado no Estádio Orlando Scarpelli. O duelo é decisivo, já que restarão somente três partidas depois desta.

Vindo de um empate por 1 a 1 com o Ypiranga-RS em casa, o clube catarinense é o sexto, com 20 pontos, cinco a menos que o quarto colocado, que é o Ituano. A equipe paulista venceu o Mirassol por 2 a 1, no último jogo e está há cinco rodadas invicto na competição.

FIGUEIRENSE

Para este jogo, o técnico Jorginho terá um importante retorno. O lateral esquerdo Renan Luís, que cumpriu suspensão diante do Ypiranga-RS, volta ao time.

Por outro lado, o meio-campista Rodrigo Bassani, contundido, está fora da partida, assim como o volante Patrick e o atacante Giva.

De volta ao time contra o Ypiranga, o meio-campista Guilherme Garré sabe das dificuldades da partida, mas confia na conquista do resultado positivo.

“Será uma partida muito difícil, é um confronto direto, mas acreditamos no nosso trabalho do dia a dia, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”, disse.

Gerson Magrão está confirmado no Ituano

ITUANO

No Ituano, o técnico Mazola Júnior terá o retorno do lateral direito Léo Duarte, que volta de suspensão. Já Igor Henrique, Eduardo Ramos e Kaio são dúvidas.

O treinador do Ituano pregou respeito ao Figueirense e sabe que a sua equipe não terá vida fácil no Orlando Scarpelli.

“Desde que chegamos aqui estamos trabalhando jogo a jogo. Vamos trabalhar assim, ponto a ponto. Temos uma próxima rodada duríssima, o Figueirense ressurgiu na competição com um investimento altíssimo e jogadores de Série A, inclusive. É um clube tradicionalíssimo nas séries A e B do Campeonato Brasileiro”, afirmou.