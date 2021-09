Figueirense se reúne com Polícia Militar para retorno da torcida no Orlando Scarpelli – Futebol Interior

​Florianópolis, SC, 15 (AFI) – O Figueirense já vem se preparando para o retorno do público em Santa Catarina. Para isso, o presidente Norton Flores Boppré se reuniu nesta semana com a Polícia Militar, representada por Carlos Augusto Sell Júnior, subcomandante do 22º Batalhão. Também participaram da reunião o vice-presidente José Tadeu Cruz, o gerente administrativo Diogo Martins, e John Leo, gerente de comunicação e marketing.

Além de falar sobre a volta da torcida, discutiram os detalhes operacionais envolvendo o Estádio Orlando Scarpelli. A volta da torcida acontecerá na estreia da Copa Santa Catarina, em que o Figueirense joga diante do Juventus, às 20h desta quarta-feira.

“O Figueirense está tomando todas as providências para cumprir à risca o regramento imposto pelos órgãos competentes. Seremos o primeiro clube a receber o público e contamos com a nossa torcida para que tudo transcorra de maneira segura e dentro dos protocolos de prevenção à covid-19”, declarou Norton.

SÉRIE C

O Figueirense, porém, segue vivo no Campeonato Brasileiro Série C. É o quinto colocado do Grupo B com 23 pontos, quatro a menos do que o Criciúma, que fecha o G4. Restam duas rodadas e o time alvinegro encara o Botafogo-SP, fora de casa, e o próprio Criciúma, em casa.