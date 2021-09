Filha posta foto com Pelé e fala sobre o real estado de saúde do pai

A filha de Pelé, Kely Nascimento, falou sobre o real estado do pai nesta sexta-feira (17). Nas redes sociais, ela falou o real estado de saúde do pai de 80 anos.

“Já tem muita ansiedade correndo pelo mundo hoje em dia e nós não queremos ser o motivo de mais. Ele está se recuperando bem e dentro do quadro do normal. No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, as vezes são dois passos para frente e um para trás”, escreveu Kely em seu perfil no Instagram.