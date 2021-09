Filho de Hulk será, ao mesmo tempo, primo e irmão dos irmãos; entenda

Hulk, atacante do Atlético Mineiro, tem brilhado dentro de campo e se tornado um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E fora de campo ele também chama atenção. Tudo isso por conta da árvore geneológica da sua família, que pode se tornar um tanto quanto confusa.

O atacante a esposa Camila Sousa anunciaram no último sábado (18) que estão esperando o primeiro bebê do casal. Até aí tudo bem. Só que a notícia fez lembrar a origem do relacionamento dos dois. Camila é sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo e mãe de três filhos dele: Ian, Tiago e Alice.

Diante desse fato, a internet ficou confusa sobre qual será o grau de parentesco do futuro bebê com a ex-mulher do jogador e com os irmãos por parte de pai.