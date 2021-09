Fim de semana será de tempo fechado com chuva em Alagoas

No Sertão a chuva deve ser rápida e intercalada com períodos de tempo seco durante o dia. À noite, a previsão aponta variação de nebulosidade, com temperatura máxima de 31º C. No Litoral, Agreste, Zona da Mata e Baixo São Francisco, há possibilidade de nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas.

Já no domingo (26), Maceió, Agreste, Baixo São Francisco, Zona da Mata e Litoral apresenta chances de chuva. As temperaturas devem se mantes as mesmas.