Fim de uma era: relembre momentos marcantes do ‘Caldeirão do Huck’

A transferência de Luciano Huck para as tardes de domingo marcou o fim de uma era. O apresentador esteve a frente do programa ‘Caldeirão do Huck’ por 20 anos e alguns acontecimentos ficaram marcados no coração dos telespectadores. O iBahia fez uma coletânea de momentos marcantes do programa, desde os mais engraçados até os mais emocionantes. Confira: A ‘descoberta’ de Caio Castro

Você sabia que o ator Caio Castro foi descoberto no ‘Caldeirão do Huck’? Em 2007, o programa desenvolveu um concurso chamado ‘Casal malhação 2008’, que tinha como objetivo escolher jovens artistas para participarem da novela adolescente. Na final do concurso, o público esperava que um garoto e uma garota fossem escolhidos para o papel, mas o júri surpreendeu: Caio castro e Rafael Barja venceram a competição e integraram o elenco da temporada de 2008. A partir daí, vocês conhecem a história: Caio castro se tornou um galã da TV brasileira e já protagonizou diversas novelas na Globo. Valeu , Luciano Huck!

Um Crossfox para Stefhany

A jovem Stefhany ‘Absoluta’ marcou o ano de 2009 com uma paródia da música ‘A Thousand Miles’. A canção ‘No Meu Crossfox’ logo entrou na boca do povo e o vídeo da cantora foi bastante acessado no YouTube.

O apresentador Luciano Huck convidou a jovem para o Caldeirão e, ao final do programa, a presenteou com um Crossfox – o utilizado no vídeo era emprestado. O momento marcou o programa e rendeu algumas críticas, afinal Stefhany era menor de idade na época.

Participações internacionais

Diversos artistas ja participaram do Caldeirão do Huck, como a banda Fifith Harmony e a cantora Demi Lovato. Uma das participações mais marcantes foi da banda *NSYNC, que misturou Justin Timberlake e mulheres de biquíni dançando funk – tudo isso plena tarde de sábado.

Luciano reforçou os estereótipos e colocou as assistentes para dançarem ‘Um Tapinha Não Dói’ bem na frente dos integrantes da boyband. Os cantores ficaram um pouco paralisados com a cena – típica dos programas de auditório dos anos 2000 – mas até tentaram uns passinhos.

Este talvez tenha sido um dos quadros mais emocionantes do Caldeirão do Huck, no qual a produção do programa recriava as casas de alguns artistas brasileiros. Através de fotos e relatos de familiares, a equipe do Caldeirão conseguia reproduzir os lares em que os famosos viveram durante a infância. Anitta abraça familiares e se emociona com a reprodução de sua casa em Honório Gurgel | Reprodução Globo

Um dos episódios mais interessantes foi o da cantora Anitta, que pôde revistar a casa em que morou em Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro. A cantora e os familiares ficaram muito emocionados e o público adorou saber mais sobre o passado da artista hoje internacional.