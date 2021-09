Finalmente YouTube permite fazer download de vídeos, apenas para alguns usuários

Finalmente será possível baixar vídeos do Youtube no computador sem precisar acessar sites de origem duvidosa… Mas só se você for assinante do YouTube Premium e for uma das pessoas elegíveis para participar dos testes da plataforma de vídeos do Google. A informação foi passada por leitores do Android Police e confirmada pelo XDA Developers.

Para saber se você é um dos sortudos assinantes do YouTube Premium que pode participar do período de testes é só acessar a página de recursos experimentais. Caso você seja uma das pessoas aptas a usar a ferramenta de download de vídeos, aparecerá uma tela assim:



Fonte: Reprodução/Android Police

O período de testes vai até o dia 19 de outubro. Ao clicar no botão autorizando a participação nos testes, você pode verificar se já é possível fazer o download. Basta acessar qualquer vídeo e verificar se o botão “download” aparecerá ao lado do botão “compartilhar”.



Fonte: Reprodução/Cristino Melo

Os vídeos baixados ficarão disponíveis na seção downloads da sua conta. Essa seção pode ser acessada na aba lateral do site ou no link youtube.com/feed/downloads. Também é possível configurar as opções de padrão do download. Confira abaixo essa opção, o local onde o vídeo fica salvo e como ele aparecerá após baixar.



Fonte: Reprodução/Fabio Feyh



Continua após a publicidade

Os vídeos ficam salvos no cache do seu navegador. Falando em navegador, essa funcionalidade só está disponível para as últimas versões do Chrome, Opera e Edge (todas que utilizam a engine Chromium). Ontem o Google lançou uma atualização pequena mais polêmica para o Chrome. Agora o browser da empresa conseguirá informar aos desenvolvedores se o usuário está usando outro app e deixou o navegador. Tudo isso graças ao suporte a uma nova API para desenvolvedores que amplia a capacidade de detecção de ociosidade no Chrome.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: XDA Developers Fonte: Android Police