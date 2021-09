Flamengo de Renato voando, Fortaleza consolidado, Galo Doido e Novorizontino absoluto; Confira os melhores 10 melhores trabalhos das Séries A, B e C – Futebol Interior

Com as três principais divisões nacionais já estando em momentos mais avançadas, já é possível olhar para o trabalho de alguns treinadores e fazer um balanço dos seus trabalhos. A Série A está na 21ª rodada, a Série B na 24ª, enquanto a Série C na 17ª ou, seja, penúltima rodada da primeira fase.

Dentre todos os trabalhos, separamos os 10 melhores no quesito aproveitamento. Renato Gaúcho, do Flamengo, lidera com impressionantes 88,89%.

CONFIRA OS NÚMEROS:

Renato Gaúcho (Flamengo – Série A): 88,89%

Enderson Moreira (Botafogo – Série B): 84,85%

Cuca (Atlético-MG – Série A): 73,33%

Mazola Júnior (Ituano – Série C): 69,44%

Léo Condé (Novorizontino – Série C): 68,75%

Gustavo Morínigo (Coritiba – Série B): 68,18%

Vanderlei Luxemburgo (Cruzeiro – Série B): 66,67%

Evaristo Piza (Manaus – Série C): 66,66%

Juan Vojvoda (Fortaleza – Série A): 63,33%

Abel Ferreira (Palmeiras – Série A): 62,41%

O TRABALHO DE RENATO

O comandante soma incríveis 15 jogos, 13 vitórias e um empate e uma derrota. Sendo que 11 dessas vitórias por dois gols de diferença.

CUCA E O GALO

Com uma passagem vitoriosa pelo clube e identificando com a torcida, Cuca segue tendo bons números nessa atual passagem. São 44 jogos com 73% de aproveitamento. Os números impressionam mais quando olhamos para o Campeonato Brasileiro. São 19 jogos, 13 vitórias, três empates e três derrotas. Além de estar na semifinal da Libertadores com a melhor campanha da fase de grupos.

O SURPREENDENTE FORTALEZA

Começou como uma sensação, mas agora é mais do que uma realidade. O Fortaleza do argentino Vojvoda já se consolidou como um dos melhores times do Brasileirão. O Tricolor do Pici está em quarto lugar com 33 pontos. Em 20 jogos, foram nove vitórias, seis empates e cinco derrotas.

NOVORIZONTINO VOANDO

A equipe do interior paulista é a melhor da Série C e possivelmente a maior favorita para conquistar o acesso. Até agora, ao longo das 16 rodadas, o time soma 33 pontos e possui a melhor campanha geral. Por consequência lidera o Grupo B. 10 vitórias, três empates e três derrotas ajudam a entender o excelente trabalho do treinador Léo Condé.