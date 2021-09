Flamengo vacila e Santos fica na beira do Z4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – O domingo foi bastante movimentado com sete partidas encerrando a 22ª rodada do Brasileirão. A decepção foi o Flamengo, que perdeu a chance de diminuir a vantagem do líder Atlético-MG ao ficar no empate com o América-MG, na Arena Independência.

O Flamengo chegou a abrir o placar no fim da partida com golaço de Michael, mas sofreu o empate pouco tempo depois. O resultado faz o Mengo cair para a quarta colocação, com 35 pontos, sendo ultrapassado pelo Fortaleza, que chegou aos 36 com a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro.

A terceira derrota seguida mantém o Leão da Ilha em situação delicada, na penúltima colocação, com 17 pontos. Já o América-MG continua fora da zona de rebaixamento, em 15º lugar, com 24. O Coelho foi beneficiado pelas derrotas de Santos, Bahia e Grêmio para Juventude, Internacional e Athletico-PR, respectivamente.

No Alfredo Jaconi, o Ju se reabilitou ao golear o Santos, por 3 a 0. O Peixe está na beira da zona de rebaixamento, com 24 pontos, um a mais que o Bahia, que foi derrotado pelo Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio. Ainda na degola está o Grêmio, derrotado por 4 a 2 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Ainda neste domingo, o Fluminense entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores ao ganhar dos reservas do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã. O Tricolor tem os mesmos 32 pontos do Internacional. No Antônio Accioly, em Goiânia, Atlético-GO e Cuiabá ficaram no empate sem gols e seguem no meio da tabela.