Florentín quer tranquilidade ofensiva do Sport para voltar a vencer no Brasileirão – Futebol Interior

​Recife, PE, 12 (AFI) – O Sport volta a campo nesta segunda-feira, às 20h, no fechamento da 20ª do Campeonato Brasileiro para encarar o Internacional, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Há cinco jogos sem vencer e dentro da zona de rebaixamento, o técnico Gustavo Florentín vem trabalhando a confiança dos jogadores, principalmente da parte ofensiva, para terem tranquilidade nas finalizações.

“É nisso que estamos trabalhando diariamente, em recuperar essa confiança quando geramos uma situação. Que os jogadores possam chegar ao gol e aproveitar as oportunidades. É algo em que estamos insistindo, trabalhando nas ações individuais e coletivas”, garantiu o comandante, que viu uma melhora do time no empate sem gols com o Athletico na última rodada.

DESFALQUES E RETORNOS

Para montar a escalação, Florentín terá duas baixas importantes. O meia Hernanes, expulso no último jogo, cumpre suspensão. Já Pedro Henrique está no Sport por empréstimo do adversário gaúcho e, por questões contratuais, não pode atuar.

A boa notícia é que quatro jogadores retornam e dois deles devem substituir os desfalques. No meio-campo, Thiago Neves volta de suspensão, enquanto no setor defensivo Rafael Thyere se recuperou de problemas físicos.

O meia Gustavo e o atacante Everaldo são outros que estão à disposição, deixando o departamento médico apenas com o volante João Igor, o meia Thiago Lopes e o atacante Neilton.

SITUAÇÃO

Vindo de dois empates sem gols, o Sport está com 17 pontos na vice-lanterna (19º). O Internacional também vem de dois empates, mas está há cinco jogos invictos, somando 23 pontos na zona intermediária da tabela.

SPORT: Mailson; Hayner, Sabino, Rafael Thyere e Sander; Marcão, Zé Welison e Thiago Neves; Paulinho Moccelin, Tréllez e André. Técnico: Gustavo Florentín.