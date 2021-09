Floresta-CE 1 x 1 Volta Redonda-RJ – Empate não foi bom para ninguém e complica a vida dos dois – Futebol Interior

Itaitinga, CE, 18 (AFI) – Um resultado que não foi bom para ninguém e complicou a vida dos dois times. Este é o resumo do empate por 1 a 1 entre Floresta-CE e Volta Redonda-RJ neste sábado pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Cidade Vozão.

Com o empate, o Floresta segue ameaçado pelo rebaixamento e terá que secar a Jacupiense-BA que enfrenta o Botafogo-PB neste domingo. O time baiano tem 15 pontos na zona de rebaixamento. O Floresta completou quatro jogos sem vitória na Série C e terá que vencer o Ferroviário, fora de casa, na última rodada para selar sua permanência na Série C

O Volta Redonda também se complica na luta pela vaga. Termina o jogo na quinta colocação com 23 pontos, mas pode terminar a rodada em sétimo dependendo dos outros resultados.

O JOGO

O Volta Redonda armou a blitze e pressionou o Floresta no início de jogo. Logo aos cinco minutos, teve uma grande chance de gol. Michael Paulista lançou Olávio, que finalizou em cima do goleiro do Floresta.

Na primeira vez que chegou ao ataque, o Floresta mexeu no placar. Aos 12 minutos, Elielton invadiu a área e foi derrubado por Bruno Barra. Na cobrança da penalidade, Fábio Alves bate alto no canto esquerdo para abrir o marcador.

Após o gol, melhor organizado taticamente em campo, o Floresta dominou o jogo e anulou as jogadas ofensivas do Voltaço. Apesar do domínio, o time cearense não era objetivo no ataque e deu pouco trabalho ao goleiro Vinicius Dias.

ETAPA FINAL

Assim como no primeiro tempo, o Volta Redondo iniciou no ataque na segunda etapa. Desta vez, porém, o time carioca conseguiu o gol. Logo aos quatro minutos, o Voltaço empatou a partida. Em cobrança de escanteio, Pedrinho cruzou por baixo e a zaga tentou afastar e colocou para dentro. O arbitrou assinalou gol olímpico de Pedrinho.

O Volta Redonda foi para cima atrás da virada após o gol e criou duas chances antes dos dez minutos. Uma com Michael Paulista e outra com Pedrinho, que recebeu de Michael e acertou um lindo chute que passou perto.

Com a entrada de Alison Mira, o Floresta melhorou na partida e passou a chegar ao gol do Volta Redonda. Aos 21 minutos, o atacante recebeu um cruzamento, ganhou no alto e cabeceou levando perigo ao gol.

Aos 27 minutos, o Volta Redonda perdeu a melhor chance da vitória: Luciano Naninho deu belo lançamento para Bruno Barra, que entrou livre, mas concluiu por cima do gol.

No final Fábio Alves foi expulso após falta violenta em Caio Vítor e complicou de vez as coisas para o Floresta. Mesmo com um a menos, o Floresta quase conseguiu a vitória aos 47 minutos, com Thiago Primão de cabeça, mas a bola foi para fora.

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada da primeira fase, o Floresta encara o Ferroviário, fora de casa, enquanto o Volta Redonda recebe o Tombense, no estádio Raulino de Oliveira. Todos os jogos acontecerão no sábado, no mesmo horário, 17h.