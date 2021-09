Floresta-CE x Altos-PI – Em confronto direto, clubes fazem “jogo de seis pontos” – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 03 (AFI) – Ainda sonhando com a classificação, Floresta recebe o Altos no estádio Cidade Vozão, em confronto direto da Série C. O Jacaré, busca a revanche após perder em casa para o Verdão no primeiro turno. Mesmo com as duas equipes tendo chance de classificação, os times tem que ficarem preocupados com o Z2, já que a diferença é ainda menor.

Faltando apenas quatro rodadas, o Floresta ocupa a sétima posição com 16 pontos e caso vença a diferença para o G4 pode ficar em apenas 2 pontos. Além disso afasta de vez o fantasma do rebaixamento, que atualmente a diferença é de 4 pontos. Já o Jacaré, precisa primeiro escapar do Z2 para depois pensar em classificação. O clube ocupa oitava posição, apenas 3 pontos à frente do Jacuipense. Caso vença o jogo, a diferença para o G4 também poderá diminuir, ficando em apenas 3 pontos.

VERDÃO DA VILA VEM FORTE

Motivado com a comemoração de 50 jogos do treinador Leston Júnior, o time não se deixa distrair e se mantém focado visando repedir o feito do Icasa em 2012, quando embalou no fim e conseguiu o tão sonhado acesso para a Série B. Mesmo após conseguir um empate importante em mais um jogo de “seis pontos” fora de casa contra o Paysandu, o Floresta ficou com um gostinho amargo, já que saiu na frente do placar. O técnico valorizou os pontos conquistados fora de casa.

“Todos os pontos praticamente tem o mesmo peso, numa competição como a série C, mas é óbvio quando fala em seis pontos em disputa e quatro conquistados, contra dois adversários da envergadura de Botafogo-PB e Paysandu, principalmente por ser fora de casa, são pontos importantíssimos que nos proporciona uma condição favorável para buscar uma futura classificação, porém o nosso primeiro pensamento é a manter a equipe na Série C, mas sem perder o foco no G-4”, afirma o treinador.

Na última rodada o lateral-esquerdo Diego Matos ficou de fora por conta de uma contusão no tornozelo esquerdo e deve voltar na partida contra o Altos. O time deve manter a mesma base do confronto contra o Papão.

ALTOS COM ESTREANTE

Com futuro indefinido no Grupo A da Série C. O Jacaré faz o jogo que pode determinar o rumo do time na competição. Mas para o confronto o tira terá o desfalque importante do zagueiro Wesley sentiu dores no joelho e fica de fora. Mas pelo lado positivo, tem o retorno do Thiaguinho, que ficou de fora por conta do terceiro cartão amarelo.

Outra novidade no time será a estreia de Crystian, que foi um dos três reforços anunciados pelo Altos na última semana. Mesmo com a chance de jogar improvisado na lateral-esquerda, ele afirma estar à disposição.

“Não é novidade para mim de atuar na esquerda. Eu atuei pela Série B (do Brasileiro). O que eu puder estar ajudando a equipe, pois o principal foco é ajudar. Levar o clube dos objetivos que a gente quer alcançar. Cheguei sábado e estou pronto. O que o professor precisar, eu estou à disposição“, afirma o jogador.

Outros dois reforços foram João Ananias e Rodrigo Andrade, que devem começar a partida no banco.