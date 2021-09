Floresta-CE x Volta Redonda-RJ – Passado do Voltaço garante clima de decisão – Futebol Interior

Itaitinga, CE, 17 (AFI) – A 17ª rodada do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C começa neste sábado, às 15 horas, no Cidade Vozão. Floresta-CE e Volta Redonda-RJ se enfrentam em uma decisão de lutas diferentes. O jogo, porém, só ganhou a relevância por culpa do Voltaço.

O Floresta é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na oitava colocação, com 17 pontos, dois acima do Jacuipense-BA, em nono. O Volta Redonda é o sexto com 22, apenas um ponto de diferença para o quarto Botafogo-PB e o quinto Ferroviário-CE.

CULPA DO VOLTAÇO

A situação na tabela, a duas rodadas do término da Primeira Fase, deixa o duelo importantíssimo para ambos os lados. O Floresta está muito ameaçado pelo Jacuipense e o Volta Redonda precisa vencer para continuar na briga.

O desconforto de ambos já tem um dedo do Voltaço por conta da última rodada. Além de ser derrotado e não entrar no G4, o adversário vitorioso foi o próprio Jacuipense, que se aproximou do Floresta.

O resultado já ficou no passado, porém, as consequências colocaram um grau de decisão na partida deste sábado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Leston Júnior apresenta dúvidas. Não pela questão de retornos ou suspensões, mas por conta técnica. Só na defesa que não há disputa. Do meio para frente, o Floresta ainda não encontrou os nomes ideias.

Na faixa central, Jô e Yuri brigam para jogar ao lado de Primão e Marconi. No ataque, Carlos Renato e Elielton são concorrentes para fechar o trio com Daniel e Alisson Mira.

Neto Colucci tem um saldo positivo na “balança”. Ganha três novidades para o elenco e perde um atleta. Naninho cumpriu suspensão na derrota para o Jacuipense, Orlando Jr se recuperou de lesão no tornozelo e o novo reforço Muniz, estão à disposição.

Quem não pode jogar é o volante Emerson Jr, que recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora. A tendência é somente a mudança no setor de meio campo. Naninho volta ao time titular e Muniz, junto de Michael Paulista, briga por uma posição.