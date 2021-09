Fluminense 2 x 1 São Paulo – Fluzão levou mais a sério e fica em sétimo – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – O Fluminense levou a melhor no duelo de tricolores, disputado neste domingo à noite, no Maracanã pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, Depois de um primeiro tempo decepcionante, o jogo melhorou no segundo quando saíram os gols.

A vitória foi importante pra o time carioca, agora com 28 pontos, em sétimo lugar. A derrota manteve o São Paulo com apenas 22 pontos e na 16.ª posição, ou seja, bem perto da zona de rebaixamento.

VEJA OS GOLS NO MARACANÃ

SONOLENTO

O primeiro tempo foi sonolento. Os dois times entraram em campo preocupados com seus jogos no meio de semana pela Copa do Brasil. O fluminense vai pegar o Atlético-MG, em Minas Gerais, tentando devolver a derrota em casa por 2 a 1. O São Paulo vai tentar vencer o Fortaleza no Ceará, depois do empate por 2 a 2 no Morumbi.

Sorte que o Maracanã estava vazio, caso contrário a torcida estaria muito decepcionada com o pobre futebol apresentado por dois grandes clubes do futebol Brasileiro. Ninguém chutou uma bola em gol.

GOL NO INÍCIO

Mas no começo do segundo tempo saiu o primeiro gol, a favor do Fluminense. Após escanteio em direção à área, Luccas Claro subiu com Rodrigo Nestor e a bola sobrou quicando na pequena área para Nino esticar o pé e empurrar para as redes.

O São Paulo acordou e teve um pênalti ao seu favor aos 12 minutos. Após passe por cobertura da defesa, Luciano saiu de trás e aparece na frente do goleiro, passou por ele e recebeu um tranco por trás de Nino cometendo o pênalti.

O EMPATE

A reclamação dos sãopaulinos era para a aplicação do cartão vermelho, porém, o árbitro preferiu punir o zagueiro apenas com o amarelo. Na cobrança, Reinaldo se concentrou, esperou alguns segundos após o apito e bateu forte do lado direito de Marcos Felipe, deixando tudo igual aos 14 minutos.

Mas o Fluminense não desistiu. Fred chutou forte aos 18 minutos e Thiago Volpi espalmou. E foi Fred, com um passe lateral, que deixou Luiz Henrique para disputar a corrida com Miranda. O garoto de 19 anos ganhou na velocidade, entrou na área e bateu no canto esquerdo de Volpi, que cobriu mal o canto. Fluminense na frente aos 20 minutos.

NA PRESSÃO

A partir daí, o Fluminense recuou e permitiu que o São Paulo tivesse a posse de bola. O técnico Marcão colocou dois defensores – Samuel Xavier e David Braz – nos lugares de dois atacantes, respectivamente, Luis Henrique e Caio Paulista.

O São Paulo, desorganizado, até manteve a bola no campo ofensivo, porém, sem chance de finalizar para pelo menos empatar.

PRÓXIMOS JOGOS

No outro final de semana, os dois tricolores voltam a jogar pelo Brasileirão. O Fluminense vai pegar o Cuiabá, na Arena Pantanal, na segunda-feira, dia 20. No domingo, o São Paulo vai receber o Atlético-GO no Morumbi. Ambos os jogos pela 21.ª rodada.