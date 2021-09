Fluminense acerta salários e direto de imagens de atletas em meio a negociação com Daniel Alves – Futebol Interior

São Paulo, SP, 23 (AFI) – O Fluminense, informou nesta tarde de quinta-feira, que acertou os direitos de imagem dos atletas referentes ao mês de agosto. Somente parte do elenco recebe o benefício. Os salários estão em dia, ou seja, o clube volta a ficar com as despesas corretas.

O Tricolor vem sofrendo com esse problemas nos últimos anos, mas recente, tem conseguido arcar com suas despesas de atletas e funcionários. Com no máximo, atraso de alguns dias.

NEGOCIAÇÃO COM DANIEL ALVES

A informação foi divulgada no mesmo período que o clube negocia com o lateral Daniel Alves. A diretoria está se esforçando para se adequar ao alto salário do jogador e tentar fechar o negócio, que parece bem encaminhado. A expectativa é que haja um desfecho ainda nesta quinta-feira.

PRÓXIMA PARTIDA

A equipe volta a campo neste domingo, Às 16h, diante do Red Bull Bragantino. O confronto é no Marcanã, válido pela 22° rodada do Brasileirão.