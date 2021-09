Fluminense x Red Bull Bragantino – Duelo direto por vaga na Libertadores – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 25 (AFI) – Fluminense e Red Bull Bragantino fazem, a partir das 16 horas deste domingo, no Maracanã, um confronto direto por vaga na Copa Libertadores de 2022. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

Sem perder há seis jogos no campeonato, o Fluminense tem 29 pontos e está no meio da tabela de classificação. Já o Red Bull Bragantino não ganha há três partidas e estaria classificado para a pré-Libertadores, com 33.

O Toro Loko, porém, está com as suas atenções divididas com a Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Libertad-PAR, no Paraguai, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, o Red Bull Bragantino venceu por 2 a 0.

BOAS NOTÍCIAS

Contra o Red Bull Bragantino, o técnico Marcão vai contar com o retorno de dois jogadores importantes que não estiveram em campo no empate com o Cuiabá, por 2 a 2, na última segunda-feira. O volante André e o atacante Fred cumpriram suspensão.

Com o retorno de Fred, Bobadilla volta a ficar como opção no banco de reservas, assim como Nonato, que substituiu André. No mais, Marcão deve manter o mesmo time da partida contra o Cuiabá.

VAI POUPAR?

Para não desgastar os jogadores por conta das viagens, o técnico Maurício Barbieri deve dar oportunidade para quem não vinha sendo muito aproveitado. Titulares, o meia Praxedes e o atacante Artur cumpriram suspensão no empate com o Bahia, mas devem estar entre os preservados.

Desfalque na Sul-Americana por já ter disputado a competição pelo Nacional-URU, o volante Emiliano Martínez é um reforço importante, pois vinha atuando como titular no Brasileirão.