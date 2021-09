Focado em sair da parte debaixo da tabela do Brasileirão, Bahia anuncia atacante vindo da Espanha – Futebol Interior

Salvador, BA, 23 (AFI) – Embalado por três jogos sem derrotas e focado em sair da parte debaixo da tabela, o Bahia confirmou na tarde desta quinta-feira (23) mais um reforço para a reta final do Brasileirão. Trata-se de Rai Nascimento, de 23 anos, que fez toda a carreira no futebol espanhol.

“O Esporte Clube Bahia informa que o atacante Raí Nascimento é o novo reforço azul, vermelho e branco. Com toda a carreira na Espanha, atacante Raí Nascimento chega para o Esquadrão com contrato inicialmente até 30 de junho de 2022”, postou o clube nas redes sociais.

Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a Espanha ainda na adolescência. A carreira profissional começou no Zaragoza e até julho de 2021 estava no Deportivo La Coruña. Antes defendeu o Ibiza, com direito a assistência contra o time principal do Barcelona, em janeiro de 2020, pela Copa do Rei.

Ele é aguardado nesta sexta-feira em Salvador para fazer exames médicos e se juntar aos novos companheiros. Ele chega por indicação do Departamento de Análise e Desempenho que sempre está de olho nas oportunidades do mercado.