Focado em sair do Z4 do Brasileirão, Juventude encaminha chegada de lateral que estava na Série B – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 24 (AFI) – Sem vencer há cinco jogos e amargando a zona de rebaixamento, o Juventude está de olho nas oportunidades do mercado para reforçar seu elenco para a sequência do Brasileirão. E, nesta sexta-feira (24), o time gaúcho encaminhou a chegada do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que estava disputando a Série B pelo Botafogo-RJ.

Ele irá chegar para substituir Alyson, que foi afastado do elenco por questões disciplinares e será devolvido ao Ceará, seu time de origem. Já Guilherme é aguardado no sul do país ainda nesta sexta-feira, pois é a data limite para novas inscrições na Série A do Brasileiro.

O lateral, inclusive, já teve sua rescisão junto ao Botafogo-RJ publicada no BID da CBF. Aos 33 anos, ele estava em General Severiano desde a temporada passada, onde ao todo fez 37 jogos. Neste ano de 2021, foram 13 jogos no Campeonato Brasileiro e duas partidas no Carioca.

Aos 33 anos, Guilherme Santos é bastante rodado no futebol brasileiro, com passagens por 17 times, com destaques para Atlético-MG, Figueirense, Vasco e Bahia. Também jogou no futebol do Chipre e da Espanha.