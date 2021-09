Focado em subir na tabela, Remo contrata atacante que estava na Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 10 (AFI) – Sem vencer há três rodadas e focado na reabilitação para voltar a subir na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo segue ativo no mercado para reforçar ainda mais o seu elenco e nesta sexta-feira (10) oficializou a chegada de um novo jogador. Trata-se de Neto Pessôa, de 27 anos, que estava disputando a Série C pelo Botafogo-SP.

“Tem camisa 9 na área! Neto Pessoa é o novo reforço do Leão Azul para a sequência da temporada! Bem-vindo ao Rei da Amazônia!”, postou o clube nas redes sociais. O atacante é aguardado ainda nesta sexta-feira em Belém para passar por exames médicos e assinar contrato. Ele também falou sobre a expectativa no novo clube.

“Muito feliz em fazer parte do Rei da Amazônia, clube de tanta tradição e glórias. Prometo empenho, luta e dedicação para honrar essa camisa e a grande história já construída do clube”, falou o jogador, em entrevista ao site remista.

Aos 27 anos, o atleta acreano tem passagens por clubes como Rio Branco-AC, Atlético-AC, Náutico-PE, ABC-RN e Ypiranga-RS, entre outros clubes. Pela equipe gaúcha, foi o vice-artilheiro da Série C 2020. Neste ano, esteve por último no Botafogo-SP disputando a Série C 2021, onde foi o capitão e artilheiro da equipe na temporada.

Agora, a diretoria do Remo corre contra o tempo para regularizar o atleta o quanto antes. Na 12ª colocação com 27 pontos, o time paranese volta a campo nesta sexta-feira (10) ainda sem o atleta contra o Vitória, fora de casa, no Estádio Barradão, às 19h.