Focado na vitória para garantir a classificação, Criciúma-SC faz treino em palco do duelo contra o Botafogo-SP – Futebol Interior

Criciúma, SC, 09 (AFI) – Dependendo apenas de si para avançar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma segue se preparando para encarar o Botafogo-SP, neste sábado (11), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada. E na tarde desta quinta-feira (09) fez um treino de preparação no local do duelo.

Na atividade, o técnico Paulo Baier aproveitou para fazer ajustes na parte tática de seu elenco. Depois do treino, o grupo iniciou a concentração e nesta sexta-feira (10) realiza o último treino no Centro de Treinamento Antenor Angeloni.

Na quarta colocação com 26 pontos, o time catarinense pode carimbar a classificação com uma vitória diante do Botafogo-SP, já que será um confronto direto contra o quinto colocado, que tem 20 pontos.

Em caso de vitória, a diferença subiria para nove pontos. O Figueirense, que também briga pela vaga, tem 20 e joga contra o São José-RS.