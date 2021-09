Foco na dieta: veja receita de trouxinha de alface

É fato que a salada é uma verdadeira aliada para quem pretende perder peso. Para inovar no preparo, uma sugestão é fazer uma deliciosa trouxinha de alface, que também leva queijo. Confira abaixo o modo de preparo, indicado pela Nestlé.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de queijo branco em cubos bem pequenos

1 tomate grande sem sementes, em cubos bem pequenos

1 pitada de orégano

meia colher (chá) de azeite

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de requeijão cremoso

6 folhas de alface lisa

Modo de preparo:

Misture o queijo branco, o tomate, o orégano, o azeite, o sal e o requeijão em um recipiente. Ponha uma porção desta mistura no centro de uma folha de alface e feche as pontas, formando uma espécie de trouxinha. A trouxinha pode ser amarrada com cebolinha verde, para continuar fechada, ou ainda pode ser fechada com um palito colorido.