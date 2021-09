Fone de ouvido Comfobuds PRO premiado na CES está em promoção por US$67

O premiado fone de ouvido 1More Comfobuds Pro, com cancelamento ativo de ruído de até 35-40dB, 5h30 de duração de bateria com carregamento rápido de 15 minutos, conferindo 2 horas de autonomia. Vencedor do prêmio de inovação na CES 2021 o Comfobuds Pro está por US$67 (R$368 na conversão atual) na AliExpress utilizando cupom.

– 1More Comfobuds Pro US$99 = R$ 368 em conversão direta

– Tecnologia QuietMax de cancelamento de ruído adaptativa para 35-40dB

– Certificado IPX4 de resistência a água. Vencedor do prêmio de inovação da CES 2021

– 6 microfones para chamadas telefônicas

– 5h30 de duração de bateria com carregamento rápido. 15 minutos = 2 horas de uso

– Controle touch customizável

– Driver dinâmico de 13.4mm

– Outros: caixa inclui o fone, case, manual, garantia, 3 protetores de silicone (P/M/G)

O 1More Comfobuds Pro, possui tecnologia QuietMax para cancelamento de ruído com diferentes modos para se adaptar às necessidades do usuário. Os diferentes modos permitem o ajuste perfeito para cancelar o ruído de motores de carro, ou daquela pessoa que fala alto demais perto de você. O fone de ouvido apresenta 4 modos de cancelamento de ruído: o ANC Strong Mode (Padrão) para ruídos elevados, o ANC Mild Mode, para relaxar em locais com pouco barulho, o Modo Wind Noise Resistant, que cancela a microfonia causada pelo excesso de vento, e por último o Modo Pass-Through, que permite você escutar música enquanto conversa com as outras pessoas. Para alterar o modo de cancelamento de ruído do ComfoBuds, é necessário acessar o 1More Music app









A angulação oblíqua do fone permite um encaixe perfeito com o ouvido. As três proteções de silicone (P/M/G) permitem a adaptação para todas as pessoas. Com um sistema de infravermelho embutido, o fone de ouvido para a música automaticamente, assim que você retira o Comfobuds do ouvido. O certificado IPX4 garante que você malhar na academia, e brincar perto da piscina, com segurança. Além disso, 15 minutos de carga garantem duas horas de autonomia, garantindo que o usuário nunca fique sem poder ouvir música.

O Drive dinâmico de 13,4mm entrega um som autêntico e balanceado, combinando o que há de melhor para oferecer alta qualidade de som nos graves e agudos.

O 1More ComfoBuds Pro está disponível no AliExpress nas cores Mica White e Aurora Blue. Vale ressaltar que o site está com estoque de 147 peças disponíveis pelo preço promocional de US$99, portanto é importante adquirir o Comfobuds Pro antes que acabe o estoque.

Aviso: Como estamos falando de envio internacional com preço em dólar, os itens podem ser taxados e nós podemos ser comissionados.

