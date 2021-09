Fora de casa, CSA vence Cruzeiro de virada por 2 a 1

O CSA venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, na Arena Independência, neste domingo (26), em partida válida pela 26ª rodada da Série B. O confronto foi marcado por rivalidade e equilíbrio. Yuri e Iury Castilho marcaram os gols azulinos, enquanto Claudinho fez o da Raposa. O jogo começou quente, com entradas fortes. Várias boas…

O CSA venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, na Arena Independência, neste domingo (26), em partida válida pela 26ª rodada da Série B. O confronto foi marcado por rivalidade e equilíbrio. Yuri e Iury Castilho marcaram os gols azulinos, enquanto Claudinho fez o da Raposa.

O jogo começou quente, com entradas fortes. Várias boas chances apareceram para ambos os lados durante toda a primeira etapa até que aos 41 minutos Mateus Pereira cruzou pelo lado esquerdo e encontrou Claudinho, que, entrou de carrinho e mandou a bola para o fundo das redes. O gol foi confirmado após quatro minutos da análise do VAR, terminando o primeiro tempo pouco depois.

No segundo tempo, o CSA voltou arriscando e conseguiu o empate aos 5′ quando Yuri arriscou do lado direito da área, mas Fábio conseguiu encaixar de forma segura. A pressão seguiu e Gabriel colocou uma bola na medida para o volante Yuri, o mesmo que havia finalizado no primeiro minuto, dominar no peito e marcar para o Azulão.

O Cruzeiro não deixou barato e tentou responder, mas não obteve sucesso. Aos 18′ Iury Castilho surpreendeu pelo lado esquerdo após cruzamento de Cristovam. 2 a 1 para o CSA. O resultado se manteve até o final do jogo, que se manteve acirrado até o último minuto.

Com o resultado, o time alagoano engatou a terceira vitória seguida e subiu para a 7ª posição, agora com 38 pontos. A equipe fica apenas seis pontos atrás do rival CRB, que é o 4º. Já o Cruzeiro fica com 31 pontos, ainda em 13º, com cinco pontos acima do atual 17º colocado, que é o Brusque.

Na próxima rodada Cruzeiro e CSA voltam a campo no mesmo dia, na quarta-feira (29). Os dois clubes terão a dupla campineira pela frente. A Raposa desafia o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 19 horas. Já o Azulão recebe, mais tarde, a Ponte Preta no Rei Pelé, a partida acontece às 21h30.