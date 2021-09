Fora há quase um mês, jovem zagueiro do Santos pode retornar no fim de setembro – Futebol Interior

Santos, SP, 11 (AFI) – Machucado desde o dia 20 de agosto, Kayky, do Santos, deve retornar ao time do final do mês. O jogador ainda não treina com a equipe e está se recuperando de uma lesão na coxa de grau 2.

Kayky segue fazendo trabalho de recuperação e fisioterapia.

VOLTAR A TREINAMENTOS

De acordo com a equipe médica do Santos, o zagueiro pode voltar a fazer treinos leves com bola já na próxima semana.

MENINO DA VILA

Com apenas 17 anos, é mais um menino cria das categorias de base do Peixe e utilizado no profissional. Se juntou ao elenco no início da temporada e já soma 31 jogos.

PRÓXIMA PARTIDA

O Santos volta a campo neste sábado, às 21h, contra o Bahia, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.