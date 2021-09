‘Foram dois passos para frente’ – Futebol Interior

Campinas, SP 18 (AFI) – Pelé segue se recuperando da retirada de um tumor no cólon. Internado no hospital Albert Einstein, o Rei do Futebol foi filmado, neste sábado, por sua filha realizando atividades de fisioterapia. Pelé fez exercícios com um tipo de bicicleta ergométrica sem indicar maiores restrições.

O quadro de Pelé ainda inspira cuidados. Na madrugada de sexta-feira, teve uma instabilidade respiratória e foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por precaução. Com a situação estabilizada, os médicos autorizaram sua mudança para os cuidados semi-intensivos.

O eterno camisa 10 do Santos foi internado em 30 de agosto na capital paulista para a realização de exames de rotina. No entanto, foi encontrado um tumor no cólon, que precisou ser removido cirurgicamente. Depois de afirmar na sexta que foi dado um passo para trás, a filha Kely Nascimento, em nova publicação, garante que o quadro se alterou para melhor: “Hoje foram dois passos para frente. Obrigada por todo o carinho e todas as mensagens”, escreveu.

NA REDE

Ainda na sexta-feira, o Rei do futebol também teve uma mensagem sua compartilhada em seus perfis: “Meus amigos, eu sigo me recuperando muito bem. Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês”, relatou. Na primeira vez em que deixou a UTI, Pelé usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!”, finalizou.

NO ESTILO

Além das atividades de fisioterapia, comuns em situações de internação por maiores períodos, Pelé também teve a barba feita por um dos enfermeiros. No vídeo em que aparece pedalando, o Rei se mostra disposto e fazendo movimentos rápidos, sem muitas limitações.

Aos 80 anos, o tricampeão mundial com a seleção brasileira (1958, 1962 e 1970) não tem aparecido muito publicamente, preferindo se preservar e manter os tratamentos de saúde.