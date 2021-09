Fortaleza 3 x 1 São Paulo – Leão do Pici atropela e garante vaga inédita na semi da Copa do Brasil – Futebol Interior

São Paulo, SP, 15 (AFI) – O São Paulo se despediu da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, quando visitou o Fortaleza e perdeu por 3 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo confronto de volta das quartas de final da competição. Os gols do time cearense foram marcados por Ronald, Henríquez e David, enquanto Gabriel Sara descontou para os paulistas.

Os dois times haviam empatado o confronto de ida, por 2 a 2, no Morumbi, em São Paulo (SP). Por isso, quem vencesse o confronto desta noite estaria na semifinal. Melhor para o Fortaleza, que segue na competição (primeira vez na história na semifinal de Copa do Brasil) e garantiu premiação extra de R$ 7,3 milhões.

Na próxima fase, o Fortaleza terá pela frente o Atlético-MG, que mais cedo eliminou o Fluminense com mais uma vitória (havia vencido a ida por 2 a 1), desta vez por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

VOLPI VOLTA A COMPLICAR O TRICOLOR

O Fortaleza foi para cima do São Paulo e logo aos sete minutos quase abriu o placar. Lucas Crispim lançou Yago Pikachu na área e, sem marcação, o lateral finalizou rente a trave de Tiago Volpi. Animado, o time cearense seguiu no ataque e voltou a assustar aos dez, novamente com Pikachu, mas desta vez Rigoni travou finalização do jogador.

Após a pressão inicial do Fortaleza, o São Paulo conseguiu equilibrar as ações e em sua primeira chegada no ataque poderia ter aberto o marcador com Rigoni. Porém, os donos da casa que marcaram. Aos 20, Liziero saiu jogando errado e mandou a bola nos pés de Ronald, que arriscou de fora da área e balançou as redes. Detalhe para mais uma falha do goleiro Tiago Volpi, que viu a bola passar por baixo de seu corpo.

Com a vantagem no placar, o Fortaleza passou a tocar mais a bola. Evidente que não se expôs com tanta frequência, mas ditou o ritmo até o intervalo. Enquanto o São Paulo sentiu o gol adversário e seguiu refém de lances isolados para tentar algo diferente na capital cearense.

LEÃO AVANÇA À SEMIFINAL

No segundo tempo, o Fortaleza manteve a forte marcação e sendo o time que mais criava jogadas de gol. Aos 17, David foi lançado nas costas da marcação e chutou forte. A bola desviou na marcação e foi por cima do travessão de Tiago Volpi.

Aos 20 minutos o Forteza voltou a balançar as redes, mas acabou sendo anulado devido a posição irregular de Wellington Paulista. Sorte do time paulista, que seguiu com chances de classificação em campo.

Com o final do jogo se aproximando, o São Paulo foi para o tudo ou nada e deu espaços para o Fortaleza, que selou a vitória. Aos 36 minutos, Yago Pikachu recebeu na direita e cruzou na cabeça do chileno Henríquez, que testou para as redes. Dez minutos depois foi a vez de David também deixar sua marca, numa noite impecável do tricolor do pici.

Ainda antes do apito final, aos 49, Gabriel Sara descontou para o São Paulo, eliminado e agora só com presença no Campeonato Brasileiro.