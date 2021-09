Líder em soluções para armazenamento de água, a Fortlev anuncia novas vagas em diferentes estados do Brasil. A empresa, que atua de Norte a Sul do país, busca profissionais qualificados e que compartilhem dos seus propósitos e valores: ética, comprometimento, respeito, simplicidade e sustentabilidade.

Atualmente, há chances as funções de Analista de Planejamento e Controle de Manutenção, Analista de Processo PL, Analista Fiscal PL, Auxiliar de Armazém, Auxiliar de Produção de PVC, Auxiliar de Produção Injeção, Estagiário(a) de RH, Ferramenteiro e Operador de Injetora. As oportundiades estão distribuídas entre as unidades da empresa nos municípios de Araquari, em Santa Catarina, e Serra, no Espírito Santo.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas há chances para pessoas com ou sem experiência, a partir do ensino médio completo. É importante, contudo, ter disponibilidade de horário e residir nas cidades de atuação ou regiões próximas.

Além disso, habilidades e competências, como ser proativo, dinâmico, comprometido com os resultados, flexível, responsável e saber trabalhar em equipe são diferenciais importantes para a empresa.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que inclui assistência psicossocial, plano de saúde, plano odontológico, participação nos lucros e resultados (PPR), prêmio assiduidade, refeição na empresa, seguro de vida e transporte fretado.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no Gupy para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como informações sobre requisitos e escopo de atuação.