Fórum reúne casais que tentam ter filhos e especialistas; veja como participar

Um fórum inédito, que integra o XIX Simpósio Nacional de Reprodução Humana, vai reunir pessoas que estão tentando ter filhos e especialistas da área de medicina reprodutiva no próximo dia 17 de setembro. O evento tem o objetivo de esclarecer frequentes dúvidas e questionamentos sobre infertilidade.

Por que a gravidez não vem? Quais exames fazer para diagnosticar infertilidade? Qual o tratamento mais indicado para uma mulher com endometriose conseguir engravidar? Até que idade é possível congelar os óvulos? Essas e outras perguntas vão ser discutidas durante o fórum.

Coordenado pelos médicos Joaquim Lopes (BA), Nilka Donadio (SP) e Vinicius Medina Lopes (DF), a atividade será das 19 às 21 horas. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no site do evento.