FPF define datas das finais para Londrina x FC Cascavel – Futebol Interior

​Curitiba, PR, 21 (AFI) – O Campeonato Paranaense, que começou em 27 de fevereiro, finalmente tem data para acabar. Nesta semana, a Federação Paranaense de Futebol divulgou que as finais serão realizadas nos dias 6 e 13 de outubro.

Londrina e FC Cascavel desbancaram Operário e Athletico nas semifinais, respectivamente, e travam duelo pelo título. O primeiro jogo será no Estádio do Café, em Londrina, às 15h20. O segundo será no Olímpico Regional, em Cascavel, no mesmo horário.

SITUAÇÃO DE CADA UM

O Londrina está em situação delicada no Campeonato Brasileiro Série B e integra a zona de rebaixamento. O FC Cascavel fez excelente campanha na primeira fase da Série D, mas caiu no mata-mata para o Cianorte, após empate sem gols e depois derrota por 3 a 0.